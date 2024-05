“Lo devono esonerare”: salta la panchina in Serie A, annuncio improvviso

Panchina a rischio in Serie A, annuncio improvviso sul possibile esonero a campionato concluso: colpo di scena

Il campionato si è appena concluso, ma calcisticamente i motivi di interesse non mancano di certo. Domani si chiude la stagione deli club con la finale di Champions League, la Nazionale ha iniziato il ritiro per Euro 2024 e anche il calciomercato è nel vivo con il valzer degli allenatori che tiene banco.

Grande attesa e curiosità per le panchine di Milan, Juventus, Napoli, Bologna, Fiorentina, Torino tra le altre, che si preparano ad accogliere nuovi proprietari. Ma non c’è soltanto questo. Anche tra i tecnici confermati per il via della nuova stagione, si palesa già un clamoroso rischio di esonero, una situazione delicatissima difficile da prevedere.

Lazio, allarme rosso Tudor: situazione esplosiva

Come raccontato da Calciomercato.it, c’è un clima pesante tra la Lazio e Tudor. Il tecnico croato nel finale di stagione ha avuto un ottimo impatto, finendo il campionato con la squadra biancoceleste in crescendo. Ma la situazione in realtà parla di una squadra distante dalle idee di gioco dell’allenatore.

Un livello di tensione chiarito dalla rottura tra Tudor e Guendouzi e che potrebbe sfociare in altri attriti, in grado di condizionare molto il prossimo futuro dei capitolini. Su ‘Radio Radio’, Furio Focolari ritiene che la Lazio dovrebbe prendere una decisione forte e separarsi dall’allenatore, con il quale c’è un contratto fino a giugno 2025. “Per la Lazio, la soluzione migliore sarebbe se Tudor togliesse il disturbo – ha spiegato – Cominciare così una nuova stagione sarebbe una brutta cosa. Lotito lo deve esonerare, ci deve rimettere 3 milioni”.