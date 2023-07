Trubin-Inter, smentite le voci di incontri a Milano. E il portiere non rinnoverà | ESCLUSIVO

Lo Shakthar è fermo nel ritiro olandese, mentre Trubin aspetta l’Inter. Il portiere ha chiarito che non rinnoverà il suo contratto

Le voci, in tempo di mercato, si susseguono più veloci dell’innalzamento delle temperature. così come, susseguono avvistamenti o presunti tali. Soprattutto, per quelle che possono essere le trattative più calde. Come è il caso di Trubin-Inter. Secondo quanto appreso da Calciomercato.it da fonti vicine al club ucraino, a Milano (a differenza di quanto circolato) non ci sono uomini dello Shakhtar Donetsk a trattare la cessione del portiere classe 2001.

I dirigenti del club sono nel ritiro di Rotterdam mentre il calciatore si allena con i compagni di squadra dopo l’ottimo europeo disputato. La trattativa per portare Trubin all’Inter passa da diversi snodi.

Il primo, quello determinante, è la presenza di un’offerta. Ad oggi, l’Inter non ha presentato nessuna richiesta ufficiale per l’estremo difensore ucraino. Allo stesso tempo, Trubin ha ribadito allo Shakhtar di non voler rinnovare il suo contratto in scadenza al 30 giugno del 2024. Il club, già negli scorsi mesi, a preso quello che potrebbe essere il portiere titolare della nuova stagione: Dmytro Riznyk, infatti, è tornato dall’infortunio e ha disputato l’amichevole con l’Ajax in questo pre-campionato.

Trubin-Inter, lo Shakhtar non svende: 10 milioni non bastano

Lo Shakhtar, però, non ha nessuna intenzione di vendere il suo portiere: ovviamente, ed allo stesso tempo, vorrebbe evitare di perderlo a zero al termine di questa stagione.

Questo è il motivo per il quale all’interno del club ucraino c’è un forte fastidio per le voci circolate sulla valutazione del calciatore. Parlare di offerte che lambiscono i 10 milioni è ritenuto quasi offensivo per il valore del calciatore. Inoltre, come vi abbiamo raccontato dieci giorni fa qui, la trattativa si presentava da subito complessa.

Sempre secondo quanto ricostruito da Calciomercato.it, serve almeno una ventina di milioni per convincere Akhmetov, l’orgoglioso patron del club di Donetsk a lasciare andar via Trubin prima dello scadere naturale del suo contratto. Servirà uno sforzo importante da parte dell’Inter per prendere il calciatore e regalare Simone Inzaghi il portiere, oltre all’imminente arrivo dell’esperto Sommer.