Juventus scippata: Allegri lo perde e l’Inter esulta

I bavaresi pronti a mettere le mani su un titolare del club bianconero. Ecco l’offerta dei tedeschi: il punto della situazione

Il calciomercato della Juventus sta vivendo una vera e propria fase di stallo. Dopo l’addio di Arthur, trasferitosi alla Fiorentina, Cristiano Giuntoli è chiamato a piazzare altri esuberi.

Sono d’altronde ancora tanti i calciatori che non rientrano nei piani tattici di Massimiliano Allegri, ma cedere giocatori come McKennie o Bonucci, non è facile. A dire addio alla Juve, però, potrebbero essere anche altri elementi, che oggi sono considerati tra i titolari. Non èun segreto, infatti, che la posizione di Federico Chiesa e Dusan Vlahovic sia ancora in bilico. Di fronte l’offerta giusta entrambi potrebbero fare davvero le valigie.

Nelle ultime ore, inoltre, si sta facendo avanti anche l’ipotesi di un addio di Wojciech Szczesny. Il polacco, che lo scorso 18 aprile ha compiuto 33 anni non è certo un incedibile. Anche lui può dire addio alla Juventus, nonostante un contratto in scadenza nel 2025, qualora dovesse presentarsi qualcuno con la proposta giusta.

Come scritto nelle scorse ore, la Juventus valuta il suo portiere titolare una quindicina di milioni di euro. Oggi l’estremo difensore, che percepisce 6,5 milioni di euro netti a stagione, circa 12 milioni lordi, pesa a bilancio davvero poco, sui 2,3 milioni e questo permetterebbe al club torinese di portare a casa una buona plusvalenza. A voler strappare alla Juve Szczesny, è il Bayern Monaco.

Calciomercato Juventus, Szczesny nel mirino del Bayern: ecco l’offerta

I tedeschi – secondo quanto si legge su Goal.com – avrebbero messo sul piatto un’offerta da dieci milioni di euro. Una proposta, dunque, non molto lontana dalla richiesta bianconera.

Con il trasferimento del polacco in Baviera, a sorridere sarebbe anche l’Inter. I nerazzurri potrebbero, infatti, ricevere più facilmente il via libera per Sommer, il prescelto per il dopo Onana. Il portale scrive inoltre, che per raccogliere l’eredità di Manuel Neuer, i tedeschi starebbero pensando anche a Giorgi Mamardashvili del Valencia, David De Gea, svincolatosi dal Manchester United, e David Raya, come scritto su Calciomercato.it, che tanto bene ha fatto con il Brentford