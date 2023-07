Giuntoli anticipa il rientro dagli States: trattativa a sorpresa per il big

Giuntoli rientrerà in anticipo dalla tournée negli Stati Uniti. Entrano nel vivo le trattative della Juventus

Come previsto, Cristiano Giuntoli lascerà in anticipo la tournée della Juventus in corso negli Stati Uniti. Il ds rientrerà in Europa per provare a chiudere le trattative più calde, per il momento in uscita.

Nelle ultime ore sta avanzando anche l’ipotesi Bayern Monaco per Szczesny. Il club bavarese è alla ricerca di un nuovo portiere per liberare Sommer all’Inter: come raccontato da Calciomercato.it, i rapporti tra i due club restano solidissimi, ma non sono stati fatti passi in avanti per sbloccare la trattativa che riguarda Yann Sommer nelle ultime ore. I tedeschi continuano a fare muro, in attesa di capire anche le condizioni di Manuel Neuer. E nel frattempo arrivano importanti aggiornamenti anche sul fronte Szczesny.

Calciomercato Juventus, il Bayern Monaco in pressing per Szczesny

Secondo quanto riportato da ‘La Repubblica’, Giuntoli tornerà in Europa principalmente per vendere: il dirigente bianconero valuterà prima di tutto la concretezza dell’interessamento del Bayern per Szczesny.

L’ex direttore sportivo del Napoli rientrerà già sabato, e non il venerdì successivo insieme alla squadra, anche per sondare le reali intenzioni del club bavarese. Szczesny è in scadenza di contratto nel giugno 2025 e valutato almeno 15 milioni di euro: per la Juventus è ancora il titolare indiscusso e al Bayern Monaco servirà un’offerta irrinunciabile.