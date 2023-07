L’Inter rompe gli indugi per Scamacca: offerta al West Ham

L’Inter rompe gli indugi e presenta un’offerta al West Ham per Gianluca Scamacca: proposta per il trasferimento a titolo definitivo

Possibile svolta per il futuro di Gianluca Scamacca. Il bomber del West Ham, desideroso di tornare a casa, è da tempo nel mirino della Roma che però non ha mai aperto ad un’operazione a titolo definitivo, formula richiesta dal club inglese.

Richiesta che, invece, ora sarebbe soddisfatta dall’Inter. Infatti, i nerazzurri hanno rotto gli indugi e presentato la prima offerta ufficiale agli Hammers per riportare in Italia l’ex attaccante del Sassuolo. Marotta ha messo sul tavolo una proposta da 20-22 milioni di euro per l’acquisto a titolo definitivo di Scamacca.

La trattativa è entrata nel vivo con l’Inter che vuole provare a battere la concorrenza della Roma, accontentando la società britannica almeno dal punto di visto della formula dell’operazione.

Calciomercato Inter, scatto per Scamacca: offerta ufficiale

L’Inter fa quindi uno scatto per Scamacca volendo regalare a Inzaghi un altro attaccante dopo Thuram, considerate le partenze di Dzeko e Lukaku.

Ora si attende la risposta del West Ham, ovviamente favorevole al tipo di formula prospettata dai nerazzurri, ma anche quella della Roma. I giallorossi non si sono spinti oltre la proposta di prestito e non sembra possibile – al momento – un rilancio per pareggiare la proposta di Marotta.

L’attaccante, dal canto suo, non ha nascosto di gradire il ritorno nella Capitale, ma non avrebbe problemi ad accettare la destinazione lombarda. Giornate importanti quindi per Scamacca: lo scatto dell’Inter può essere quello decisivo, anche se dall’Inghilterra giungono indiscrezioni non positive per i nerazzurri.

Stando a quanto scrive su Twitter Dharmesh Sheth di Sky Sports News, il West Ham è orientato a rifiutare l’offerta dell’Inter. Prima di cedere Scamacca, infatti, gli Hammers vogliono prima trovare un sostituto.