Juventus, sbloccata la cessione più difficile: Giuntoli ha il suo tesoretto

La Juventus è prossima a chiudere una cessione molto importante e, da punto di vista economico, è in arrivo un vero e proprio tesoretto

Nella prossima stagione ci si aspetta molto dalla Juventus; i bianconeri sono reduci da un campionato decisamente negativo e hanno come obiettivo quello di tornare a dominare la Serie A. Il fatto di avere una sola partita a settimana (è infatti arrivata l’esclusione dalla Conference League) è, senza ombra di dubbio, un punto a favore dei bianconeri. La Juve, però, ha bisogno di rinforzare la rosa a disposizione di Allegri; il tecnico ha bisogno di innesti importanti per vivere una stagione da assoluto protagonista.

Il mercato, però, non è semplice con la Juventus che (come tutte le squadre) deve prima vendere; da questo punto di vista, la società bianconera è vicina a chiudere una cessione molto importante. Stando a quanto riporta la Gazzetta dello Sport, infatti, è vicino l’addio di Zakaria con il centrocampista che può dire addio già in questa settimana.

La società bianconera ha l’intesa con tre club esteri; si tratta di Monaco, Lipsia e West Ham. E’ chiaro che, in una situazione del genere, la volontà del giocatore farà la differenza; la Juventus, dalla cessione del centrocampista, si aspetta di ricavare venti milioni di euro. Una cifra molto importante e che permetterebbe alla società bianconera di andare a rinforzare la rosa a disposizione di Allegri.

Juventus, tesoretto Zakaria: i bianconeri respirano

In questa sessione di mercato, la Juventus ha diversi esuberi da vendere. Dopo la cessione in prestito di Arthur e il reintegro momentaneo di McKennie (dovuto anche alle condizioni fisiche di Pogba), un centrocampista come Zakaria può portare liquidità importante nelle casse della società bianconera. Il classe 1996, arrivato alla Juventus nella stessa cessione di Vlahovic, non è riuscito a dare continuità di rendimento. Per questo, nella scorsa sessione invernale di mercato, è stato ceduto in prestito al Chelsea; l’esperienza in maglia Blues, però, non è andata nel migliore dei modi complice la stagione (a dir poco negativa) del club inglese.

Ora Zakaria, dopo essere tornato alla Juventus, è pronto a lasciare i bianconeri per iniziare una nuova esperienza; Monaco, Lipsia o West Ham nel futuro di un centrocampista che non è riuscito ad imporre le proprie qualità all’interno del sistema di gioco bianconero. Addio imminente, dunque, con Giuntoli pronto a reinvestire sul mercato i venti milioni in arrivo dall’addio di Zakaria per rinforzare la rosa a disposizione di Allegri.