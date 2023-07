Calciomercato, tutte le news e le trattative di domenica 30 luglio

Le ultime notizie di calciomercato in Serie A, le operazioni di Juventus, Inter, Milan e non solo: tutte le trattative di domenica 30 luglio

L’Inter risponde al Milan ed è vicina a completare il centrocampo di Inzaghi. Marotta e Ausilio stringono i tempi e nei prossimi giorni puntano a chiudere la trattativa per Samardzic. All’Udinese 15 milioni di euro più Fabbian.

Il Milan intanto non si ferma e avanza anche per Musah del Valencia. Giuntoli in casa Juventus fa ritorno a Torino ed è pronto a volare in Inghilterra per piazzare gli esuberi (Zakaria e McKennie), oltre ad affondare il colpo per Lukaku con il Chelsea. Doppio record per l’Atalanta: prima l’arrivo per 30 milioni di El Bilal Toure, poi la fumata bianca per l’addio di Hojlund che passerà per 85 milioni di euro al Manchester United.

LIVE

08:54 Juventus, blitz di Giuntoli a Londra La Juventus chiude per Facundo Gonzalez, nei prossimi giorni atteso in Italia per visite e firma. Intanto Giuntoli torna dagli Usa: pronto il blitz in Inghilterra per piazzare gli esuberi Zakaria e McKennie, oltre al vertice con il Chelsea per Lukaku.