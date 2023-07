DIRETTA | Calciomercato, tutte le news e le trattative di sabato 29 luglio

Le ultime notizie di calciomercato in Serie A, le operazioni di Juventus, Inter, Milan e non solo: tutte le trattative di sabato 29 luglio

Inizia un altro weekend che può avere importanti risvolti di mercato, a tre settimane dall’inizio del campionato di Serie A. Per tutti, c’è la necessità di accelerare i tempi per chiudere le operazioni principali, in entrata e in uscita.

L’Inter continua a spingere per Sommer tra i pali, monitorando la situazione per il colpo in attacco. Il Milan può mettere le mani sull’ottavo colpo del suo mercato, Musah. La Juventus invece continua a seguire Lukaku, a prescindere dalla cessione di Vlahovic.

