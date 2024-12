PAGELLE E TABELLINO DI MILAN-GENOA 0-0: Jimenez splende, tutto l’attacco è un disastro

I voti e il tabellino del match di Serie A, valevole per la sedicesima giornata. Ecco i migliori e i peggiori della partita di San Siro

Ecco i voti:

MILAN

Maignan 6

E. Royal 5,5

Gabbia 6,5

Thiaw 6,5

TOP Jiménez 6,5 – Un treno imprendibile nel primo tempo, degno del migliore Theo. Si spegne nella ripresa, ma non sbaglia nulla in fase difensiva.

Fofana 6

Reijnders 6

Chukwueze 5 – Dal 77′ Okafor 4,5

Liberali 6 – Dal 61′ Camarda 5,5

Leão 5,5

FLOP Abraham 4,5 – Continua la stagione sulle montagne russe dell’inglese, che dopo aver fatto la differenza contro la Stella Rossa, è il peggiore in campo contro il Genoa. Se il Milan non la sblocca nel primo tempo è soprattutto per colpa sua. Risulta statico e in area di rigore manca di quell’aggressività che dovrebbe avere un bomber. Sbaglia pure un’ottima occasione non riuscendo a prendere la porta da ottima posizione. Dal 45′ Morata 4,5

All. Fonseca 5

GENOA

Leali 7

Vogliacco 4 – Dal 45′ Sabelli 6

Bani 6

Vasquez 6

Martín 5,5

Thorsby 5,5

Badelj 6

Frendrup 6,5

Zanoli 5,5 – Dal 91′ Cuffy s.v.

Pinamonti 5

Miretti 5,5 – Dall’80’ Vitinha s.v.

All. Vieira 6

TABELLINO

MILAN-GENOA 0-0

MILAN (4-2-3-1): Maignan; E. Royal, Gabbia, Thiaw, Jiménez; Fofana, Reijnders; Chukwueze, Liberali, Leão; Abraham. A disp.: Sportiello, Torriani; Bartesaghi, Calabria, Hernández, Pavlović, Terracciano, Tomori; Vos; Camarda, Morata, Okafor. All.: Fonseca.

GENOA (4-3-3): Leali; Vogliacco, Bani, Vásquez, Martín; Thorsby, Badelj, Frendrup; Zanoli, Pinamonti, Miretti. A disp.: Gollini, Sommariva; Marcandalli, Matturro, Norton-Cuffy, Sabelli; Bohinen, Masini, Melegoni, Pereiro; Accornero, Ankeye, Balotelli, Vitinha. All.: Vieira.

GOL:

AMMONITI: 22′ Vogliacco (G), 43′ Zanoli (G)

ESPULSI:

Arbitro: Guida di Torre Annunziata.

SPETTATORI: 70.078