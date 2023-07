Mane sempre più vicino all’Al-Nassr: i dettagli | CM.IT

Dopo una sola stagione è già agli sgoccioli l’avventura al Bayern dell’attaccante senegalese ex Liverpool. In Arabia lo aspettano Ronaldo e Brozovic

Non solo Sommer, che finalmente ‘vede’ l’Inter dopo settimane di trattative, anche Sadio Mane è vicinissimo a dire addio al Bayern Monaco. Lo scorso 21 luglio Calciomercato.it aveva scritto che i bavaresi intendevano chiudere presto l’operazione con l’Al-Nassr. Le informazioni raccolte da CM.IT una settimana più tardi, la danno ora in dirittura d’arrivo.

Fuori dal progetto tecnico di Tuchel e del club tedesco da quando ha avuto una furiosa lite con Sane, l’attaccante senegalese viaggia spedito in direzione Saudi League.

Come appreso ulteriormente da CM.IT, l’affare tra i due club dovrebbe andare in porto sui 37 milioni di euro bonus inclusi.

Per l’ex Liverpool, 31 anni compiuti lo scorso 10 aprile e autore di 12 gol in quella che resterà l’unica stagione in Baviera, è pronto un contratto triennale da circa 25 milioni di euro netti a stagione con la società in cui militano Cristiano Ronaldo e Marcelo Brozovic.