Nuovi passi in avanti col Bayern, Sommer sempre più vicino all’Inter | CM.IT

Nelle ultime ore i due club si sono ulteriormente avvicinati a un accordo per il portiere svizzero, pronto a legarsi ai nerazzurri fino al 2025. Ausilio in Giappone per chiudere

Non c’è ancora un accordo, come invece sostiene ‘Sky Sports De’, ma – come raccolto da Calciomercato.it – Inter e Bayern Monaco si sono ulteriormente avvicinate nelle ultime ore per il cartellino di Yann Sommer. A piccoli passi, come scritto stamane da CM.IT, il club nerazzurro e quello bavarese stanno raggiungendo l’agognata intesa.

Il viaggio di Ausilio in Giappone, dove è in tournée anche la formazione bavarese, ha proprio lo scopo di arrivare alla fumata bianca, a una cifra inferiore alla clausola da 6 milioni (sui 4,5 milioni), per il portiere svizzero scelto da settimane per sostituire Andre Onana, ceduto al Manchester United.

Sommer freme per il trasferimento all’Inter, con la quale – come scritto sempre stamattina da Calciomercato.it – ha già un accordo per un contratto fino a giugno 2025.

A piccoli passi, #Sommer si avvicina sempre di più all’#Inter: 4.5 milioni di euro al #BayernMonaco, contratto fino al 2025 per il portiere svizzero. Attesa novità a stretto giro di posta @calciomercatoit — Alessio Lento (@alessio_lento) July 27, 2023

Il 34enne elvetico è pronto a lasciare il Bayern dopo appena sei mesi, coi tedeschi che valutano anche Raya del Brentford – è il preferito di Tuchel perché abile coi piedi – e l’esperto Baumann dell’Hoffenheim come rimpiazzo.