Verona, obiettivo turco per Baroni: sfida al Feyenoord | ESCLUSIVO

Nome nuovo per quanto riguarda il mercato del Verona: la squadra di Barone è sulle tracce del turco Altikardes del Goztepe

Tempo di amichevoli precampionato per le squadre di Serie A. In Francia non basta un gol di Mboula al Verona per evitare la sconfitta contro il Bastia con il risultato di 3-1.

C’è ancora tanto da lavorare per la squadra di Marco Baroni, sia in campo che sul terreno del mercato. Non è un mistero che il club scaligero stia cercando rinforzi nel reparto arretrato e in tale ottica, secondo le informazioni raccolte da Calciomercato.it, gli scout degli scaligeri erano oggi a Trento per assistere alla partita tra la Cremonese ed il Goztepe. Nel mirino c’è Taha Altikardes, difensore centrale turco classe 2003, appena arrivato in prestito dal Trabzonspor considerato tra i più grandi talenti emergenti del calcio ottomano. Ma non è detto che vestirà la maglia giallorossa e che resterà in patria in questa stagione. Il valore del suo cartellino si aggira intorno al milione di euro, ma il Verona dovrà fare i conti anche con la concorrenza degli olandesi del Feyenoord che disputeranno la prossima Champions League.