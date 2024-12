La storia non va in campo, il Milan fermato sul pari dal Genoa

Nel giorno della festa per i 125 anni, i rossoneri non vanno oltre lo 0-0 contro la formazione di Vieira: zona Champions più lontana

Finisce senza reti la sfida tra Milan e Genoa con i rossoneri che si allontanano ancora di più dalla zona Champions. Fonseca lancia i giovani Jimenez e Liberali, facendo fuori Theo Hernandez, ma il copione non cambia. Squadra lenta e che quasi mai riesce a rendersi pericolosa, così alla fine arriva un pareggio che sa si sconfitta, accompagnato anche dalle proteste per alcune decisioni arbitrali.

Il primo tempo si gioca a ritmi molto bassi e di vere occasioni da gol non se ne vedono. Protesta il Milan per un doppio presunto fallo da rigore. Prima Liberali, poi Leao cadono a terra, nella sedici metri genoana, ma in entrambi i casi l’arbitro lascia proseguire. I rossoneri si rendono pericolosi con una conclusione di Reijnders deviata sopra la traversa da Miretti, mentre il tiro di Chukwueze non ha fortuna. All’intervallo è 0-0.

Nella ripresa Fonseca si gioca subito la carta Morata per Abraham, quindi lancia anche Camarda al posto di Liberali per aumentare il peso offensivo. La situazione però non si sblocca perché la squadra di Vieira tiene bene il campo e concede molto poco agli avanti rossoneri.

Milan-Genoa a reti bianche: sintesi e classifica

Il Genoa chiude ogni spazio, ma non riesce a ripartire e quando lo fa manca sempre nell’ultimo passaggio, consentendo così a Maignan di vivere una serata tranquilla.

I rossoneri tengono palla e provano a farsi vedere in avanti ed è Morata ad avere la palla gol più ghiotta: la sua conclusione però è respinta dalla traversa. È un segnale che anche questa non è una serata pro-Milan. L’assalto finale non produce pericoli, né gol: finisce 0-0 e per i rossoneri la zona Champions è ora a 8 punti.

MILAN-GENOA 0-0

Classifica Serie A: Atalanta punti 37, Napoli 35, Fiorentina*, Inter** e Lazio* 31, Juventus 28, Bologna* 25, Milan* 23, Udinese 20, Empoli e Torino 19, Roma, Genoa e Lecce 16, Verona Parma e Como 15, Cagliari 14, Monza e Venezia 10.

*una partita in meno

**due partite in meno