Bologna, pronta l’offerta per Sallai: più vicino l’addio di Orsolini | ESCLUSIVO

Il Bologna prova a portare in Italia l’ala destra Roland Sallai: pronta un’offerta. Orsolini più vicino alla cessione

Roland Sallai è stato, in più circostanze, accostato all’Italia. L’esterno ungherese del Friburgo ha raccolto consensi in vari club, soprattutto le squadre che stanno cercando un esterno destro alto.

Il giocatore si è messo in mostra sia con il Friburgo in Europa e di Bundesliga sia con la nazionale magiara guidata dall’italiano Marco Rossi. Il Bologna si sta concentrando su questo profilo con quella che potrebbe essere una prima, importante, offerta.

Secondo quanto raccolto, infatti, da Calciomercato.it, il club rossoblù appronti 13 milioni di euro da offrire a Friburgo per il cartellino dell’ala ungherese. La trattativa sta procedendo attraverso il lavoro di alcuni intermediari e potrebbe avere esito positivo nei prossimi giorni.

Sallai in Emilia: Orsolini più vicino all’addio

L’arrivo di Roland Sallai nella rosa di Thiago Motta potrebbe essere propedeutico all’addio di Riccardo Orsolini. L’esterno di Thiago Motta a diverse pretendenti tra cui spiccano anche Lazio e Fiorentina.

Sebbene si parli da tempo anche di un potenziale rinnovo del contratto, ad oggi la soluzione della separazione è quella maggiormente presa in considerazione tra Orsolini ed il Bologna. Resta da capire se il club tedesco è pronto ad accettare questa offerta per Sallai con il relativo via libera per Orsolini o se ci sarà la necessità di imbastire una trattativa in maniera più approfondita.