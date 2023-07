DIRETTA | Calciomercato, tutte le news e le trattative di venerdì 28 luglio

Le ultime notizie di calciomercato in Serie A, le operazioni di Juventus, Inter, Milan e non solo: tutte le trattative di venerdì 28 luglio

L’Inter si avvicina a Sommer, obiettivo prioritario da settimane dopo l’addio di Onana per i pali nerazzurri.

Accordo sempre più vicino per il portiere svizzero, la fumata bianca con il Bayern Monaco è attesa entro la prossima settimana. Smentito invece per il momento un interesse di Marotta e Ausilio per Kamada. Il nipponico resta nei radar del Milan come alternativa a Musah, con il ‘Diavolo’ intanto che ieri ha ufficializzato l’arrivo in attacco di Chukwueze. La Juventus è in pressing per convincere Kessie e tiene in caldo Lukaku se Vlahovic dovesse salutare Torino, mentre Giuntoli e Allegri si muovono con decisione per Carlos Augusto nel duello con l’Inter.

09:40 Inter: Kamada non è un obiettivo Kamada, dopo il Milan, proposto anche all’Inter. Il profilo del giapponese, svincolato dopo la fine dell’esperienza all’Eintracht Francoforte, non interessa però alla dirigenza nerazzurra per il centrocampo.

09:04 Juventus, pericolo Tottenham per Kessie Ostacolo dalla Premier League per la Juventus: su Franck Kessie si sarebbe rifatto sotto il Tottenham. Il centrocampista ex Milan, al momento, preferirebbe un approdo in Inghilterra in caso di addio al Barcellona.

08:36 Atalanta: visite e firma per Toure L’Atalanta ufficializzerà nelle prossime ore l’arrivo di El Bilal Toure. Il giovane attaccante maliano, proveniente dall’Almeria, sosterrà questa mattina le visite mediche a Milano prima della firma sul contratto quinquennale con la ‘Dea’. Operazione da quasi 30 milioni di euro tra parte fissa e bonus.