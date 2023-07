Addio Juve, la rescissione è UFFICIALE

Dice addio alla Juventus, ufficiale la rescissione consensuale con il club bianconero

La Juventus ha annunciato di aver rescisso consensualmente il contratto che legava Mohamed Ihattaren alla società bianconera.

Il centrocampista olandese, classe 2002, era stato acquistato dai bianconeri nell’estate 2001 dopo essersi messo in mostra con il Psv Eindhoven. La Juventus aveva deciso di girarlo subito in prestito alla Sampdoria per fare esperienza, ma con la maglia blucerchiata il natio di Utrecht non ha sostanzialmente mai esordito. Il giocatore era infatti tornato in Olanda ad ottobre per motivi familiari. La Juve, a gennaio 2022, lo cedette quindi in prestito all’Ajax per un anno, ma a gennaio 2023 non è stato riscattato dai lancieri. Da qui la decisione di rescindere il contratto: ora l’olandese sarà libero di trovarsi una nuova squadra.

Questo il comunicato diramato dal club bianconero:

“Ufficiale la risoluzione consensuale del contratto che legava Mohamed Ihattaren alla Juventus. In bocca al lupo, Mohamed”.