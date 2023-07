DIRETTA | Calciomercato, tutte le news e le trattative di giovedì 27 luglio

Le ultime notizie di calciomercato in Serie A, le operazioni di Juventus, Inter, Milan e non solo: tutte le trattative di giovedì 27 luglio

La squadra più attiva sul mercato italiano resta il Milan, dopo il colpo Chukwueze, l’ennesimo di una lunga serie. Si attende la risposta da parte di Inter e Juventus.

Nerazzurri ancora alla ricerca di un attaccante e dei due portieri, mercato dei bianconeri attualmente in stallo: Giuntoli deve attendere le cessioni prima di affondare per Lukaku. Napoli, Roma e Lazio invece alle prese con i rinnovi: in arrivo la fumata bianca per Osimhen, Dybala e Luis Alberto.

