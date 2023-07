Colpo Juve, è stato bloccato: ecco il dopo Bonucci

Svolta improvvisa in casa Juventus: il club bianconero avrebbe bloccato un difensore per il post Bonucci. Tutti i dettagli

Non solo le uscite. Cristiano Giuntoli si muove anche in entrata e nelle ultime ore avrebbe bloccato quello che potrebbe diventare il suo primo colpo da neo direttore sportivo della Juventus.

Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, il club bianconero ha bloccato con un blitz il difensore uruguaiano del Valencia Facundo Gonzalez. La prossima settimana dovrebbe arrivare la chiusura dell’affare per l’arrivo del classe 2003, restano da limare solo gli ultimi dettagli. La Juventus ha in pugno il promettente difensore uruguaiano e brucia così anche il Milan: come raccontato da Calciomercato.it, infatti, anche i rossoneri avevano messo il giocatore nel mirino.

Calciomercato Juventus, bloccato Facundo Gonzalez

Gonzalez è stato uno dei grandi protagonisti con la maglia dell’Uruguay nel Mondiale Under 20. Nel torneo vinto in finale contro l’Italia, il classe 2003 ha giocato 7 partite mantenendo con la sua Nazionale la porta inviolata in ben 6 occasioni.

Il difensore è cresciuto nelle giovanili del Valencia e rappresenta un importante colpo in prospettiva per la Juventus. La società dovrà poi decidere se farlo partire in prestito o tenerlo subito in rosa. Il post Bonucci in casa bianconera partirà da Facundo Gonzalez.