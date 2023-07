Incontro gli agenti di Gonzalez, ma il Milan non è solo | CM.IT

Il giovane difensore uruguaiano, Facundo Gonzalez, è da tempo nel mirino del Milan: prossima settimana decisiva

Non solo Samuel Chukwueze e Yunus Musah, il Milan continua a muoversi in Spagna alla ricerca dei rinforzi giusti per l’allenatore Stefano Pioli. Tra questi, c’è anche un giovane difensore centrale che conosciamo molto bene.

Si tratta del 20enne Facundo Gonzalez, Nazionale uruguaiano Under 20 che, ai recenti Mondiali di categoria, ha battuto in finale l’Italia di Carmine Nunziata conquistando il titolo di Campione del Mondo. E, adesso, nel suo futuro sembra esserci proprio il Belpaese. Stando, infatti, alle indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, all’inizio della settimana che si sta per aprire il suo entourage incontrerà la dirigenza del Milan per cercare di chiudere la trattativa, già impostata da tempo, che potrebbe portarlo in rossonero. Domani o martedì sono i giorni utili per confermare l’incontro, ma, nel frattempo, il club meneghino deve guardarsi le spalle. Ci sono, infatti, altri tre club italiani (e uno spagnolo) pronti a sferrare l’attacco decisivo e strappare Gonzalez alla concorrenza. La volontà del giovane calciatore mancino è quella di giocare in Italia nella prossima stagione. Gonzalez può liberarsi praticamente a costo zero dal Valencia Mestalla, particolare che lo rende ancora più appetibile sul mercato. La sensazione è che il suo futuro si deciderà nei prossimi sette giorni al massimo, se non prima. Vi terremo aggiornati.