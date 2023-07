Roma, chiuso un rinforzo per Mourinho: le cifre dell’affare

Mourinho è pronto ad accogliere il centrocampista richiesto da inizio mercato; un rinforzo importantissimo per la rosa della Roma

Una stagione, quella passata, chiusa con la cocente delusione dell’Europa League; i giallorossi, nella finale di Budapest, hanno perso ai rigori contro il Siviglia sfiorando, solamente, il secondo successo consecutivo dopo la vittoria contro il Feyenoord. La Roma vuole ripartire da quella sconfitta e trasformare la delusione in carburante utile ad affrontare una stagione ricca di impegni tra campionato, Coppa Italia e Europa League.

L’obiettivo dei giallorossi, alla terza stagione con Mourinho in panchina, vogliono lottare per un posto in Champions League; missione per nulla semplice considerando la concorrenza e un mercato complicato in assenza di cessioni importanti. Al momento, però, la Roma è riuscita a fare acquisti importanti soprattutto in difesa dove, tra centrali e terzino destro, la società ha portato a Mourinho tre nuovi innesti. In mezzo al campo è arrivato Aouar che ha subito dimostrato di avere qualità importanti e che possono rivelarsi utili alla causa giallorossa.

Mourinho, però, ha bisogno di altri innesti; il tecnico portoghese vuole un altro centrocampista (per completare il reparto) e un centravanti che si vada ad alternare con Belotti e sostituisca Abraham che ne avrà per diverso tempo dopo l’infortunio subito contro lo Spezia all’ultima giornata dello scorso campionato. In attesa dell’attaccante, il nome forte è quello di Scamacca, la Roma sembra veramente ad un passo dal centrocampista.

Mourinho, Sanches si avvicina: prestito con diritto

Un nuovo tassello per la nuova Roma sembra pronto a sbarcare nella capitale; si tratta di Renato Sanches, centrocampista del PSG che non sembra rientrare nei piani di Luis Enrique. La società giallorossa sta seguendo il calciatore portoghese da diverso tempo ma, nelle ultime ore, la trattativa ha subito una forte accelerata.

Stando a quanto riferito dalla Gazzetta, il centrocampista è molto vicino alla Roma con una trattativa che dovrebbe chiudersi sulla base del prestito oneroso (1/2 milioni di euro) e un diritto di riscatto fissato attorno ai tredici milioni di euro. Il club francese dovrebbe partecipare anche allo stipendio del giocatore per favorire il buon esito dell’operazione.

L’eventuale arrivo di Renato Sanches completerebbe il centrocampo della Roma regalando a Mourinho una soluzione in più per affrontare al meglio la prossima stagione. Sul centrocampista classe 1997 l”unico dubbio è legato alle condizioni fisiche del ragazzo che, nell’ultima stagione, ha saltato diverse partite per infortunio. La speranza della Roma e di tutta la tifoseria giallorossa, qualora dovesse andare in porto l’operazione, è che Renato Sanches possa avere una buona condizione fisica in modo da contribuire attivamente all’interno della rosa di Mourinho.