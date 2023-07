Milan, Pioli perde un altro titolare: contatti avviati in Arabia

Il Milan sta costruendo una squadra decisamente interessante ma richia di perdere un titolare nel prossimo mercato invernale

Nella scorsa stagione il Milan ha faticato, più del previsto, in campionato; i rossoneri, infatti, sono usciti dalla lotta scudetto nel mese di febbraio. In Champions hanno fatto decisamente meglio ma la semifinale contro l’Inter è stata dominata dai nerazzurri. L’obiettivo dei rossoneri è quello di essere grandi protagonisti nel corso della prossima stagione e, proprio per questo, la società sta costruendo una rosa di qualità.

Sono già diversi i nuovi innesti regalati a Pioli che, rispetto all’anno scorso, sembra avere maggiori alternative per poter sviluppare la propria idea di gioco. I rossoneri saranno impegnati su tre competizioni e l’obiettivo è, chiaramente, quello di far bene sia Italia che in Europa. Il Milian, però, deve fare anche attenzione ad un possibile clamoroso addio nel prossimo mercato invernale.

Parliamo di Bennacer, centrocampista rossonero che è ancora alle prese con l’infortunio subito nella semifinale di andata di Champions League con l’Inter. Un problema serio per un giocatore considerato fondamentale all’interno del sistema di gioco di Pioli. Le caratteristiche di Bennacer, infatti, sono indispensabili per il Milan; giocatore dinamico, dotato di grande corsa e capacità di andare a recuperare una serie incredibile di palloni all’interno della partita.

Bennacer in Arabia Saudita: possibile addio a gennaio

Il centrocampista rossonero, come detto, ha subito un brutto infortunio contro l’Inter nella semifinale di Champions League; il giocatore rischia di lasciare il Milan nel corso della prossima sessione invernale di mercato. Stando a quanto riportato da Nabil Djellit di France Football, l’Arabia Saudita ha contatto Bennacer per portarlo nella Saudi Pro League.

Situazione, dunque, da monitorare considerando anche l’importanza che il giocatore riveste all’interno della rosa rossonera; il Milan, in questa sessione di mercato, sta rinforzando in maniera importante il centrocampo ma l’eventuale addio di Bennacer complicherebbe la stagione dei ragazzi di Pioli e obbligherebbe la società ad un nuovo innesto in un reparto che ha già perso Tonali.

L’obiettivo dei rossoneri è quello di arrivare a gennaio in corsa per lo scudetto e con la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League; in una situazione del genere, il Milan non potrebbe permettersi una cessione così importante come quella di Bennacer. Situazione da monitorare con estrema attenzione perché il centrocampista rischia di essere il primo grande colpo dei club arabi nel prossimo mercato invernale.