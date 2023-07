DIRETTA | Chukwueze in Italia: inizia l’avventura rossonera – LIVE

La giornata del nigeriano, il settimo colpo di Furlani e Moncada: sbarco a Milano prima delle visite mediche e della firma sul contratto

E’ il giorno di Samuel Chukwueze. L’acquisto più atteso dai tifosi del Milan è pronto a diventare un nuovo giocatore dei rossoneri. La trattativa per il nigeriano è stata chiusa giorni fa e nelle ultime ore si è lavorato per sistemare il tutto per il suo sbarco in Italia.

Il nigeriano è così atteso a Milano, all’aeroporto di Linate, attorno alle 13.30, poi svolgerà le visite mediche, prima di mettere nero su bianco. Per l’esterno di destra un contratto a 3/4 milioni di euro netti a stagione fino al 30 giugno 2028. Al Villarreal, che oggi ha annunciato l’arrivo di Matteo Gabbia in prestito, un assegno da 20 milioni di euro più 8 di bonus.

Per il Milan e i suoi tifosi si tratta di una vera e propria svolta: il Diavolo è da anni, infatti, che aspetta un calciatore capace di far fare il salto di qualità alla fascia destra. Chukwueze appare davvero l’uomo giusto, sarà chiaramente il campo a dirlo. Campo, però, che non sarà quello a stelle e strisce: il nigeriano, infatti, non volerà negli Stati Uniti, ma dopo la firma sul contratto inizierà ad allenarsi a Milanello, in attesa del ritorno della squadra in Italia. Pioli così potrà finalmente abbracciarlo, iniziando a lavorare sulla formazione che andrà in campo il 21 agosto a Bologna contro gli uomini di Motta per la prima giornata di Serie A.

Milan, Chukweueze a Milano: la giornata del nigeriano

