Milan in pressing su Chukwueze: un altro colpo dopo Okafor | CM.IT

Il club rossonero vuole chiudere pure per il nigeriano, pronto ad occupare l’ultimo slot da extracomunitario

Il calciomercato del Milan non conosce davvero sosta. I rossoneri sono pronti a piazzare l’ennesimo colpo da regalare a Stefano Pioli.

Come vi abbiamo raccontato su Calciomercato.it, queste sono le ore di Noah Okafor, per il quale si è arrivati a dama. I rossoneri e il Salisburgo hanno trovato un accordo per 13-15 milioni di euro e il calciatore è pronto a sbarcare a Milano nelle prossime ore per mettere nero su bianco dopo le visite mediche. La macchina organizzativa del Milan si è messa in moto ed è davvero tutto pronto.

Ma il club di via Aldo Rossi non si ferma: vi abbiamo parlato in questi giorni della voglia di chiudere anche per Chukwueze, il vero grande obiettivo di questa campagna acquisti e il pressing – come raccolto dalla redazione – sta andando a buon fine, con le parti sempre più vicine. Il Villarreal è così pronto ad abbassare le proprie pretese e il Milan a regalare un nuovo rinforzo, forse il più atteso, a Stefano Pioli. Il tecnico rossonero potrà aggiungere così una nuova freccia al proprio arco. La trattativa è davvero vicina alla conclusione e la fumata bianca non tarderà ad arrivare.