Colpo di scena Milan, fatta per Okafor: i dettagli | CM.IT

Il Milan ha chiuso a sorpresa per Okafor del Salisburgo, attaccante svizzero con 14 presenze in Nazionale e nel mirino di altri club europei



Il Milan continua a sfornare colpi in questo mercato estivo. L’ultimo, però, è a sorpresa: Noah Okafor, attaccante del Salisburgo scelto dalla dirigenza rossonera come il profilo ideale per rafforzare l’attacco di Pioli.

I rossoneri – stando a quanto raccolto da Calciomercato.it – hanno trovato un principio d’accordo per lo svizzero. L’attaccante del Salisburgo, che lo scorso 24 maggio ha compiuto 23 anni, andrà a rafforzare il pacchetto offensivo.

Tra i rossoneri e il club austriaco è tutto fatto. Il classe 2000 nelle prossime ore sarà in Italia per completare l’iter che lo renderà a tutti gli effetti un nuovo calciatore del Milan. La macchina organizzativa – come appreso dalla redazione – si è già messa in moto: prima l’arrivo a Milano, poi le visite mediche e la firma sul contratto.

Chi è Noah Okafor: i gol col Salisburgo e l’infortunio

Il nome di Noah Okafor è stato tra i più gettonati di questo calciomercato. L’attaccante del Salisburgo era finito infatti anche nel mirino della Juventus, che stava valutando il suo profilo in caso di addio di Dusan Vlahovic. Il calciatore svizzero, autore di 10 gol in 32 presenze tra campionato e coppe nella scorsa stagione, è reduce tuttavia da un infortunio che gli ha fatto concludere in anticipo la stagione. Nella sfida contro il Lask di aprile Okafor ha subito la frattura del metatarso del piede destro, saltando i successivi impegni. Il problema ora è alle spalle, il Milan ha puntato deciso su di lui e lo aspetta.

Martin Sartorio/Leonardo Santini