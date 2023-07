Napoli-Osimhen, filtra ottimismo per il rinnovo: De Laurentiis vuole chiudere | CM.IT

Le voci circa l’interesse dell’Al Hilal per Osimhen per si scontrano con l’ottimismo di casa-Napoli sul rinnovo

Il tweet di questa mattina del collega Loic Tanzi di L’Equipe che ha parlato dell’interesse dell’Al Hilal per Victor Osimhen ha regalato un caffè più amaro del solito. Perché se l’interesse del fondo sovrano saudita si sposta da Mbappé ad Osimhen qualche problema può sempre crearlo.

Fonti rivelano a Calciomercato.it come gli indici sono orientati all’ottimismo per la strada che dovrebbe condurre il Napoli ed Osimhen a rinnovare il contratto. Addirittura, c’è chi sussurra di un accordo vicino alla chiusura che potrebbe esser annunciato nel ritiro di Castel di Sangro in pompa magna. Il viaggio di ieri di Osimhen a Parigi, la presenza di emissari dell’Al Hilal nella capitale francese (per il file Mbappé) e la voce di un interesse concreto non dovrebbero destabilizzare un piano preciso.

De Laurentiis-Calenda, accordo anche per la clausola di Osimhen

Sempre seguendo il filo delle informazioni in possesso a Calciomercato.it, Aurelio De Laurentiis e l’agente di Osimhen, Roberto Calenda hanno lungamente discusso anche della questione clausola rescissoria.

L’intesa potrebbe esser vicina, con un punto d’incontro tra le diverse esigenze: chi la voleva molto bassa (il procuratore del nigeriano) e chi molto alta (il patron azzurro). Meno complesso il passaggio che ha condotto alla rivisitazione verso l’alto dell’ingaggio di Osimhen con il Napoli. Difficile fare ipotesi sulla cifra esatta: un aspetto sulle quali le parti mantengono un forte riserbo, limitandosi a parlare di passi in avanti sostanziali.

Inoltre, anche se dovesse concretizzarsi l’interesse saudita, l’ambizione di Osimhen di continuare a vincere in Italia e soprattutto in Europa cozzerebbe con l’esilio dorato a Riyah e dintorni. Se il Psg continuerà la politica di virare su altri calciatori mentre ancora deve risolvere il caso Mbappé, allora la permanenza a Napoli di Osimhen si mette sempre più in discesa.