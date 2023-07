Calciomercato Lazio, Lotito beffato: preferisce la Spagna

Il club biancoceleste rischia di dover fare a meno del centrocampista: c’è il Siviglia sulle tracce del giocatore

Il calciomercato della Lazio fatica a decollare. Maurizio Sarri è in attesa di rinforzi in vista di una stagione che si preannuncia lunga e faticosa.

Contrariamente a quanto successo lo scorso anno, soprattutto nella seconda parte, i capitolini non potranno dedicarsi solo ed esclusivamente al campionato. C’è una Champions League da onorare: ecco perché l’ex tecnico della Juve ha bisogno di forze nuove. Al momento Sarri può sorridere per l’acquisto di Taty Castellanos, ma servono rinforzi soprattutto in mezzo al campo, dove ha detto addio Sergej Milinkovic-Savic.

Far dimenticare il serbo, protagonista assoluto nelle ultime annate biancoceleste, non sarà facile. Uno dei nomi attenzionati dalla Lazio in queste settimane è sicuramente quello di Djibril Sow.

Calciomercato Lazio, niente Sow: vuole il Siviglia

Il calciatore svizzero, che lo scorso 6 febbraio ha compiuto 26 anni, ha un contratto in scadenza fra meno di un anno ed è reduce da una stagione con l’Eintracht Francoforte ricca, con ben 47 presenze e quattro gol, ricoprendo il ruolo di centrocampista.

L’affare, nelle ultime ore, sembrava in dirittura d’arrivo, ma dalla Germania arrivano notizie per nulla positive per Maurizio Sarri: secondo quanto riporta ‘Sport1’, il centrocampista potrebbe approdare in Spagna.

Sow, infatti, starebbe valutando l’ipotesi di giocare al Siviglia, che sarebbe così balzata in cima ai suoi desideri. Per la Lazio, che era pronta a chiudere per una cifra vicina ai 16 milioni di euro, il rischio beffa è davvero dietro l’angolo. Le prossime ore ci aiuteranno a capire se i biancocelesti dovranno dire addio definitivamente al giocatore