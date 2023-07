Hojlund, offerta da 50 milioni: Gasperini trema

L’Atalanta, in questa sessione di mercato, rischia di perdere Hojlund; offerti cinquanta milioni per il centravanti danese

Nell’ultima stagione, l’Atalanta ha vissuto una stagione di alti e bassi riuscendo, però, a conquistare il pass per la prossima Europa League grazie al quinto posto in campionato. Un premio decisamente meritato per una squadra che, negli ultimi anni, è diventata una realtà importantissima della Serie A; il merito va attribuito, senza ombra di dubbio, a Gasperini. Il tecnico, da quando si è seduto sulla panchina dell’Atalanta, ha costruito una squadra con una filosofia di gioco ben precisa e con la voglia di andare a fare la partita indipendentemente dall’avversario che si trova di fronte.

Uno dei grandi protagonisti dell’Atalanta, nello scorso campionato, è stato sicuramente Hojlund; l’attaccante danese ha chiuso la stagione con nove gol e due assist dimostrando ottime potenzialità tecniche e fisiche. Parliamo di un giocatore forte fisicamente, abile nel gioco aereo, bravo nell’attaccare la profondità e all’interno dell’area di rigore avversaria dove sa rendersi assolutamente pericoloso.

Nella prossima stagione, Gasperini vuole essere protagonista con la sua Atalanta; gli obiettivi sono quelli di lottare per il quarto posto, fare bene in Coppa Italia e provare ad avere un ruolo principale nella prossima Europa League. Il problema, per il club bergamasco, è proprio Hojlund; l’attaccante classe 2003 è infatti finito nel mirino di diversi club europei e, in questa sessione di mercato, potrebbe seriamente lasciare l’Atalanta.

Hojlund, il PSG offre cinquanta milioni di euro: Atalanta con le spalle al muro

Nel mercato, soprattutto quello di oggi, nessuno è incedibile e per la giusta offerta tutti i giocatori possono essere venduti. All’Atalanta è il caso di Hojlund, centravanti che nell’ultima stagione ha dimostrato di avere le qualità per diventare uno dei migliori nel suo ruolo. Le prestazioni del classe 2003 non sono passate inosservate e ora il club bergamasco rischia seriamente di perdere il giocatore.

Stando a quanto riporta l’Equipe, il PSG avrebbe messo sul piatto cinquanta milioni di euro per assicurarsi il cartellino di Hojlund; sul centravanti, però, è forte anche l’interesse del Manchester United e questo potrebbe aprire una vera e propria asta di mercato. Situazione che, dal punto di vista del mercato, può andare a favorire l’Atalanta anche se sostituire un giocatore come Hojlund non sarebbe impresa per nulla semplice. E’ possibile avere sviluppi nel corso dei prossimi giorni; l’attaccante danese è finito nel mirino dei grandi club e questo potrebbe andare a cambiare le strategie di mercato dell’Atalanta di Gasperini.