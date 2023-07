Juventus, sprint per Hojlund: arriva l’offerta definitiva

La Juventus continua a monitorare Rasmus Hojlund, c’è concorrenza folta per il danese: l’offerta definitiva in arrivo

Romelu Lukaku, ma non solo. La Juventus sta tenendo d’occhio diversi attaccanti e uno dei profili che intrigano particolarmente i bianconeri è quello di Rasmus Hojlund, messosi in luce con la maglia dell’Atalanta nella scorsa stagione con 10 reti complessive tra campionato e Coppa Italia.

Il giovane danese ha già mostrato il potenziale per diventare uno degli attaccanti più forti della sua generazione. Proprio per questo, la Juventus è consapevole della difficoltà di arrivare a lui, vista la notevole concorrenza. In particolare, il Manchester United sta facendo sul serio. E potrebbe essere giunto al punto di svolta. Le richieste dell’Atalanta restano elevate, ma, come riportato dal giornalista Ben Jacobs, i bergamaschi sanno di non poter aspirare a spuntare cifre vicine ai 100 milioni di euro. Da parte dei ‘Red Devils’, si spera che una proposta tra i 60 e i 65 milioni di euro possa rivelarsi alla fine sufficiente.