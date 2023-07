“Accordo con la Juventus”: annuncio esplosivo su Verratti

Intervenuto oggi pomeriggio a TvPlay l’avvocato Donato Di Campli si è espresso su Marco Verratti tra retroscena del passato e il futuro

Dopo una lunga militanza a Parigi Marco Verratti potrebbe salutare il Paris Saint Germain per accasarsi altrove. Nelle scorse ore il centrocampista italiano è stato accostato fortemente all’Al-Hilal, società araba che in questa sessione ha già avuto modo di incorporare campioni come Koulibaly, Neves e Milinkovic-Savic.

A parlare di alcuni retroscena legati al PSG ci ha pensato l’ex agente di Marco Verratti, Donato Di Campli, che a Calciomercato.it in diretta Twitch su TvPlay ha affermato: “Ho scatenato nell’emiro una reazione furibonda. Dal momento in cui ha scelto quella strada Marco ha finito la sua carriera. Sarà un uomo ricchissimo ma non sarà mai un campione. Ha avuto la possibilità di andare al Barcellona con un’altra carriera. Ha avuto paura di affrontare a Parigi queste persone”.

Di Campli ha quindi spostato il tiro: “Ora siamo nella stessa situazione con Mbappé, c’è stata con Rabiot. In questo momento sto ammirando tanto Mbappé. Credo che lui stia inseguendo il suo sogno. Con Marco avevamo scelto di andare a Barcellona e probabilmente un giorno lo avremmo rivisto anche in Serie A”.

Inoltre l’avvocato sull’ipotesi araba relativa a Verratti è stato abbastanza netto: “Da mie informazioni siamo ai dettagli”.

Calciomercato, Juventus-Verratti: il retroscena di Di Campli

Al netto di quella che è stata la militanza a Parigi e di quello che potrebbe essere il futuro in Arabia Saudita, l’avvocato Di Campli si è quindi soffermato anche su alcuni retroscena riguardanti la Juventus.

Verratti infatti sarebbe potuto finire in bianconero: “Lui è juventino da sempre e con la Juve avevamo un accordo prima di andare al PSG. Il Pescara però voleva monetizzare al massimo questa cessione e bisognava conciliare le esigenze. Inoltre il Pescara non poteva permettersi il contratto di Troisi altrimenti sarebbe andato lì anche perchè gli accordi con la Juve erano già siglati”.

Poi un retroscena anche sul Napoli che però avrebbe preferito lasciare Verratti ancora a Pescara a maturare vista anche l’esigenza di Mazzarri di centrocampisti strutturati.