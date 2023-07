DIRETTA | Calciomercato, tutte le news e le trattative di mercoledì 26 luglio

Le ultime notizie di calciomercato in Serie A, le operazioni di Juventus, Inter, Milan e non solo: tutte le trattative di mercoledì 26 luglio

Milan sempre più protagonista del mercato. Il club rossonero chiude il settimo acquisto: sbarca oggi a Milano Chukwueze per le visite mediche e la firma sul contratto.

Intanto i cugini dell’Inter lavorano sempre su Sommer, con Marotta e Ausilio che cercano il via libera dal Bayern Monaco. Per l’attacco invece in pole resta Balogun dell’Arsenal. La Juventus si concentra sulle uscite e aspetta il ritorno in Italia del Dt Giuntoli: Kessie e Lukaku gli obiettivi in entrata della ‘Vecchia Signora’. Il Napoli tratta con Osimhen e nel frattempo è vicino a chiudere il rinnovo con l’altro big Kvaratskhelia. La Lazio infine batte un colpo, Lotito regala lo svizzero Sow a Sarri per il centrocampo biancoceleste.

LIVE

08:44 Lazio: Sow alla corte di Sarri La Lazio si muove e accontenta Sarri sul mercato: in arrivo il centrocampista Sow dall’Eintracht Francoforte, operazione da 15 milioni di euro.

08:35 Roma, proposto un attaccante dalla Premier League Non solo Scamacca, per l’attacco della Roma c’è un altro nome. Secondo il ‘Corriere dello Sport’, ai giallorossi sarebbe stato offerto Calvert-Lewin dell’Everton, possibile arrivo in prestito.