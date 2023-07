Inter, Sommer ancora bloccato: nuovo indizio

L’Inter continua a seguire Sommer ma per il portiere svizzero non ci sono ancora novità di rilievo, anzi: arrivano brutte notizie

L’Inter è ancora alle prese con il rebus portieri da sciogliere. Dopo gli addii di Onana e Handanovic, i nerazzurri non hanno ancora il titolare per la prossima stagione e il suo secondo. Il nome preferito resta Sommer, per cui si sperava di chiudere in tempi decisamente più brevi, ma la trattativa ancora non si sblocca.

Che l’affare con il Bayern Monaco resti lontano dalla conclusione lo testimonia il fatto che l’estremo difensore è stato schierato titolare nell’amichevole in Giappone contro il Manchester City. Dunque, bisognerà come minimo attendere ancora un po’ prima della fumata bianca. Come raccontato da Calciomercato.it, il rapporto tra Inter e Bayern resta solido ma per ora i bavaresi fanno muro per l’addio di Sommer. Fase di stallo dovuta alle valutazioni del club tedesco per le condizioni di Neuer. Nel frattempo, il Bayern monitora il profilo di Raya come secondo. Se questa trattativa dovesse sbloccarsi e accelerare, parallelamente l’Inter avrebbe più possibilità di chiudere a breve per Sommer.