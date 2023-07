Juventus, smentita sul Fenerbahce per Pogba: restano due piste | CM.IT

Il futuro di Paul Pogba tiene banco in ottica mercato Juventus. Smentiti i rumors sul Fenerbahce, restano ancora Al Hilal e Inter Miami

Il calvario di Paul Pogba non è ancora finito. Dopo una stagione passata quasi interamente in infermeria, il ritorno del centrocampista francese con la Juventus potrebbe essere ancora rimandato.

Difficile che il ‘Polpo’ possa essere a disposizione per le prime due giornate del campionato di Serie A in programma ad agosto che vedranno i bianconeri impegnati prima in trasferta contro l’Udinese e poi in casa contro il Bologna. La speranza è di averlo a disposizione a settembre, quando la squadra di Allegri farà visita all’Empoli, sempre che non ci saranno novità sul mercato. Nonostante gli infortuni, infatti, Pogba può vantare ancora diversi estimatori. Ieri si è vociferato anche di un interessamento da parte del Fenerbahce, che vorrebbe rispondere ai tanti colpi degli eterni rivali del Galatasaray.

Calciomercato Juve, niente Turchia: per Pogba ci sono l’Arabia o Messi

Dalle verifiche fatte da Calciomercato.it in Turchia, tuttavia, è emerso che non c’è stato alcun contatto da parte del Fenerbahce con l’entourage del mediano transalpino né con la dirigenza della Juve.

Una smentita totale che spegne sul nascere i rumors. Per Pogba, qualora dovesse lasciare Torino, restano quindi in piedi due piste: quella che porta all’Al Hilal in Arabia Saudita e quella che conduce nella MLS americana per raggiungere Lionel Messi all’Inter Miami.