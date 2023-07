Dybala, dal rimpianto di Marotta alla clausola: tutti i dettagli | ESCLUSIVO

Il sondaggio dell’Inter per l’argentino è durato meno di un giorno. La Joya e la Roma si rivedranno a breve

Mancano solo cinque giorni al 31 luglio, una data cerchiata sui calendari di Paulo Dybala e della Roma. Con l’avvento di agosto, la clausola che da un anno preoccupa i tifosi giallorossi cesserà di essere valida blindando, di fatto, l’argentino agli ordini di Mourinho almeno per un’altra stagione.

Sondaggi per il campione del mondo ce ne sono stati, soprattutto dall’estero. Dybala piace a diversi club di Premier (il Chelsea non è stato l’unico) ed ha ricevuto offerte economicamente straordinarie dall’Arabia Saudita, ma non si è mai giunti a una trattativa in grado di mettere a repentaglio la sua voglia di continuare a vivere un progetto che ha sposato un anno fa e del quale è ormai una colonna.

Il filo diretto tra gli agenti del calciatore e il club va avanti da settimane e nei prossimi giorni sono in programma nuovi incontri. Il legame tra Dybala e la Roma nacque un anno fa, quando l’argentino fu sedotto e abbandonato dall’Inter, che preferì investire su Lukaku.

Col senno di poi, tra rendimento in campo e il triste epilogo vissuto fuori, è stato chiaramente un errore. Un rimpianto che, a quanto pare, Marotta non ha ancora superato. Trova conferme la telefonata dell’ad nerazzurro all’entourage della Joya, svelata questa mattina dal ‘Corriere della Sera’.

Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, il ritorno di fiamma è durato però meno di un giorno, e non per questioni economiche. La clausola di Dybala costa sempre 12 milioni, ma se all’estero è attivabile a prescindere dalla volontà della Roma, per i club di Serie A l’ultima parola spetta ai giallorossi, che possono annullarla versando parte dell’importo al calciatore. Impossibile, per Marotta, strappare a una diretta concorrente per i posti Champions a quelle cifre il suo miglior calciatore.

Una volta giunti al 31 luglio, dunque, la Roma e gli agenti di Dybala dovranno decidere se rinnovare il contratto in scadenza nel 2025 (con ulteriore opzione annuale) oppure se lasciare in vigore l’attuale accordo. Nel secondo caso, la clausola si riattiverebbe a gennaio e lo stipendio dell’argentino aumenterebbe, passando a una parte fissa da 5.8 milioni di euro più due di bonus. Se ne riparlerà nelle prossime settimane, ma Mourinho, al momento, può dormire sonni tranquilli: Dybala quest’anno sarà ancora ai suoi ordini.