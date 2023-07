Kessie alla Juventus, si tratta: cosa manca per la fumata bianca | CM.IT

Gli aggiornamenti sulla trattativa tra Juventus e Barcellona per Franck Kessie, centrocampista che potrebbe sbarcare in bianconero

Resta Franck Kessie il principale obiettivi per il centrocampo della Juventus. I bianconeri stanno provando a riportare in Serie A l’ivoriano, approdato al Barcellona la scorsa estate proveniente dal Milan.

La sua avventura in blaugrana sembra però essere già giunta al capolinea ed Allegri spera di poterlo accogliere nella propria rosa. Calciomercato.it vi ha raccontato della decisione presa dal Barcellona di far partire Kessie con il resto del gruppo per la tournée in corso negli Stati Uniti dove, dopo che è saltata la sfida alla Juve, si attende quella al Milan.

Il tutto mentre va avanti la trattativa con i bianconeri per Kessie. Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, le due società continuano a trattare e cercano la formula e le cifre giuste per arrivare ad un accordo. Un’intesa che potrebbe essere trovata per il prestito con obbligo di riscatto per un totale di dodici milioni di euro più bonus. Ma ci sarebbe anche da convincere Kessie.

Calciomercato Juventus, Kessie tra voglia di Barça e Premier League

Se la trattativa con il Barcellona prosegue, la Juventus dovrà lavorare anche per convincere Franck Kessie a tornare in Serie A e vestire la maglia bianconera.

Come confermano le indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, infatti, l’ivoriano è desideroso di restare al Barcellona o in alternativa di provare l’esperienza in Premier League.

Aggiornamento #Kessie: #Juve e #Barcellona discutono per cercare la formula e le cifre giuste (prest+obbl a 12 mln+bonus). Ma bisognerà prima convincere il giocatore, voglioso di restare o, in alternativa, provare un’esperienza in #PremierLeague. Parti al lavoro @calciomercatoit https://t.co/1eaabgWSwN — Alessio Lento (@alessio_lento) July 25, 2023

Le parti però sono al lavoro: questa la situazione al momento, vedremo se ci saranno in un senso o nell’altro nei prossimi giorni.