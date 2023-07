Juventus-Kessie, il Barcellona anticipa i tempi: deciso il futuro del giocatore | CM.IT

Nuovi importanti sviluppi nell’affare che potrebbe riportare Franck Kessie in Italia, questa volta per vestire la maglia della Juventus

La Juventus culla ancora il sogno Franck Kessie per il centrocampo in vista della prossima stagione: nelle scorse ore importante decisione da parte del Barcellona per il futuro del giocatore ivoriano.

Franck Kessie resta un obiettivo della Juventus, ma l’affare per adesso dovrà restare in stand by. Come anticipato ieri da Calciomercato.it, la giornata di martedì sarebbe stata importante per il destino del giocatore ex Milan e Atalanta, almeno nell’immediato. E così è stato. Con qualche ora d’anticipo rispetto al previsto, infatti, il Barcellona ha preso la sua decisione sul futuro di Kessie

A meno di clamorosi colpi di scena, il giocatore classe ’96 partirà regolarmente con il resto della squadra blaugrana per la tournée che vedrà i catalani impegnati negli Stati Uniti d’America dove affronteranno, tra le altre, anche Milan e Juventus. Ad ora non c’è ancora l’accordo tra le parti in causa, ma la Juventus conta di poter riaprire il discorso più avanti.

Calciomercato Juventus, le ultime su Kessie

Approdato al Barcellona lo scorso anno, all’inizio della stagione Kessie ha faticato a trovare spazio in blaugrana sotto la guida tecnica di Xavi Hernandez e gennaio fu addirittura accostato all’Inter nell’ambito di una trattativa che avrebbe portato Brozovic in Spagna e Kessie, appunto, sulla sponda nerazzurra di Milano.

Una trattativa che non andò in porto e Kessie ha chiuso la sua prima stagione al Barcellona con 43 gettoni di presenza, 3 gol e altrettanti assist tra campionato e coppe. Ora partirà con il Barcellona per la tournée negli States, ma la Juventus resta alla finestra.