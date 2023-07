Juventus, martedì giorno chiave per Kessie: tutti gli scenari | CM.IT

Sono giorni caldi per il futuro di Franck Kessie: accostato alla Juventus, martedì avrà un colloquio con Xavi, allenatore del Barcellona

La Juventus è al centro delle indiscrezioni di calciomercato in questi ultimi giorni. Quella che fa più rumore riguarda, senza dubbio, Romelu Lukaku. L’ex centravanti dell’Inter, che sembrava destinato a tornare in nerazzurro, sta filtrando con i bianconeri che, per affondare il colpo, devono prima cedere Vlahovic.

Sul serbo c’è il forte interessamento del Paris Saint-Germain di Luis Enrique, ma tutto è ancora in stato embrionale. Eventualmente, ci sarà molto da lavorare per arrivare alla quadratura del cerchio. Attenzione, però, anche al centrocampo. I fuori lista di Massimiliano Allegri sono noti, Arthur, Weston McKennie e Denis Zakaria su tutti, senza dimenticare il capitano Leonardo Bonucci. Ma sono proprio i tre mediani quelli di cui la Juve ha intenzione di liberarsi presto per fare spazio a nuovi innesti. In questo momento, è caldo il nome di Franck Kessie.

L’ex calciatore del Milan è approdato lo scorso anno al Barcellona a parametro zero, ma, soprattutto all’inizio, ha avuto poco spazio sotto la guida dell’allenatore Xavi Hernandez. Tanto che a gennaio scorso, è stato accostato con forza all’Inter, nell’ambito di uno scambio con Marcelo Brozovic, adesso approdato all’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo. Ma, poi, la trattativa non è andati avanti e i due giocatori sono rimasti nelle rispettive squadre. Adesso, però, la situazione potrebbe cambiare e, in questo senso, saranno decisivi i primi giorni della prossima settimana.

Kessie-Juventus, martedì colloquio col Barcellona per il futuro

Martedì, infatti, Kessie dovrà tornare ad allenarsi agli ordini del suo allenatore, Xavi Hernandez, con gli altri compagni del Barcellona. E, secondo le indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, quello sarà anche il giorno in cui il centrocampista ivoriano parlerà col tecnico e con la dirigenza del futuro. Mercoledì, infatti, verranno diramate le convocazioni per la tournée americana: se il nome di Kessie non dovesse figurare tra quelli in partenza, il segnale sarebbe inequivocabile. E la Juventus osserva la situazione, ben sapendo che i catalani potrebbero accettare anche l’ipotesi di una cessione in prestito con diritto/obbligo di riscatto a condizione che l’ingaggio di Kessie, 6.5 milioni di euro netti più bonus, sia tutto a carico dei bianconeri. Dunque, sono giorni decisivi per il futuro di Kessie. Vi terremo aggiornati.