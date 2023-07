Il PSG insiste: ecco perché Luis Enrique vuole Vlahovic | CM.IT

Il Paris Saint-Germain sulle tracce di Vlahovic su input di Luis Enrique. Tutti gli aggiornamenti sull’attaccante della Juventus

È ufficialmente iniziata la stagione della Juventus di Massimiliano Allegri. Sono giornate di visite mediche e controlli per la squadra bianconera al J-Medical, prima del ritiro e della partenza per la tournée negli Stati Uniti.

Uno dei primi a presentarsi alla Continassa, nella giornata di lunedì, è stato Dusan Vlahovic, che è sempre tra big più chiacchierati sul calciomercato. Il centravanti serbo, come noto, non è considerato incedibile dal club bianconero che ascolterà tutte le offerte. Alla finestra ci sono le big di Premier League, Chelsea su tutte, ma negli ultimi giorni si è ripresentato con forza anche il Paris Saint-Germain. Stando alle informazioni raccolte da Calciomercato.it, infatti, l’attaccante della Juve è in cima alla lista del neo allenatore dei parigini Luis Enrique. Nonostante tecnicamente non sia l’ideale per il gioco dell’ex Roma, Vlahovic piace al tecnico per le sue doti di finalizzatore.

Calciomercato Juventus, le ultime su Vlahovic dopo l’inserimento del PSG

Anche il Chelsea resta interessato, ci sono già stati dei blitz degli agenti di Vlahovic in Inghilterra per approfondire il mercato.

Inoltre, il classe 2000 rappresenta il piano B del Bayern Monaco per l’attacco se dovesse sfumare Harry Kane. Al momento, dunque, sono queste le squadre più calde sul centravanti bianconero. La Juventus, dal canto suo, non fa sconti e nonostante l’apertura all’addio di Vlahovic chiede almeno 75-80 milioni di euro.