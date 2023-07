Kessie e la Juventus : fissato il prezzo, ecco come stanno le cose | CM.IT

Franck Kessie potrebbe tornare in Italia: trasferitosi al Barcellona lo scorso anno, la sua permanenza in terra catalana non è sicura

Potrebbe tornare in Italia Franck Kessie, centrocampista ivoriano classe ’96 passato dal Milan al Barcellona la scorsa estate dopo la scadenza del contratto che lo legava ai rossoneri.

Il calciomercato è iniziato da poche settimane e c’è ancora molto tempo per definire affari e trattative. Una di queste potrebbe essere quella per il ritorno di Franck Kessie in Serie A, con possibile approdo alla Juventus: il centrocampista ivoriano, infatti, potrebbe essere uno degli obiettivi della Vecchia Signora in vista della rivoluzione in atto a centrocampo. Una trattativa non impossibile da condurre in porto, anche se per ora di concreto non c’è nulla.

Dopo averlo ingaggiato a parametro zero la scorsa estate, adesso il Barcellona valuta Franck Kessie circa 15 milioni di euro. Questa la valutazione di mercato che il club catalano fa del centrocampista ex Atalanta il cui ingaggio è di poco superiore a 5 milioni di euro a stagione. Una cifra alla portata delle casse societarie della Juventus.

Calciomercato Juventus, ipotesi Kessie a centrocampo

Il club catalano è disposto, riportano le indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, a valutare e prendere in considerazione eventuali offerte che arriveranno per il centrocampista ivoriano, legato al Barcellona da altri tre anni di contratto.

Al momento, però, per quanto riguarda il club bianconero si tratta solo di mosse dettate da intermediari. Non si registrano, infatti, contatti diretti tra le parti per discutere di questa opportunità, nonostante i rapporti ottimi costruito negli anni. Dunque, tutto ancora in fase embrionale, ma la pista Kessie per la Juve è da tenere sotto controllo. Vi terremo aggiornati.