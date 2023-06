Riecco Kessie, destinazione a sorpresa

Per Franck Kessie c’è la svolta meno attesa: il centrocampista ivoriano lascia il Barcellona, destinazione a sorpresa

Riecco Franck Kessie. Il centrocampista ivoriano torna al centro del calciomercato, dopo averlo caratterizzato a gennaio. Il trasferimento al Barcellona non ha avuto un esito positivo, almeno non in linea con le elevate attese.

Ecco perché dopo un anno dal suo arrivo, si parla già di cessione, complice anche la situazione finanziaria del club catalano. I blaugrana hanno la necessità di fare cassa per poter perfezionare gli acquisti necessari per rendere più forte la rosa di Xavi e l’ex Milan fa parte dell’elenco dei cedibili.

Per lui si è a lungo parlato di un approdo all’Inter, con lo scambio con Brozovic che non è stato completato a gennaio ma che è tornato di attualità anche all’inizio del mercato estivo. Ora che l’Arabia Saudita sembra aver messo la freccia per prendersi il centrocampista croato, i nerazzurri dovranno trovare altre soluzioni per il centrocampo e sono molto forti su Frattesi. Kessie però è destinato comunque a lasciare il Barça e si sta profilando un trasferimento a sorpresa.

Calciomercato Inter, Kessie resta in Spagna: c’è l’Atletico

Niente ritorno in Serie A per Franck Kessie che potrebbe andare via dal Barcellona, ma continuare a giocare nel campionato spagnolo.

E’ questo quanto sostiene ‘Marca’, secondo cui l’Atletico Madrid potrebbe presto chiudere l’operazione. L’ivoriano è il calciatore con le caratteristiche perfette per far felice Diego Simeone ed è per questo che i Colchoneros stanno lavorando con il Barcellona al suo arrivo.

Ovviamente, per strappare il sì dei campioni d’Italia servirà la giusta offerta e per questo a Madrid lavorano anche sul fronte cessioni. In particolare, in uscita ci sono Saul e Lemar, entrambi accostati in momenti diversi a club italiani. Come Kessie del resto, il cui futuro però potrebbe essere ancora una volta in Spagna. L’Atletico ci prova: Simeone è pronto ad accoglierlo.