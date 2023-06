Inter, Brozovic d’Arabia: il Barcellona non arriva a quelle cifre | CM.IT

Marcelo Brozovic è uno dei cedibili in casa Inter. L’offerta più importante è arrivata dall’Al-Nassr di Ronaldo, sullo sfondo c’è il Barcellona

Nell’ultima partita stagionale, la finale di Champions League persa contro il Manchester City di Pep Guardiola, Marcelo Brozovic ha vestito la fascia di capitano dell’Inter. E quella potrebbe essere l’ultima immagine del croato in nerazzurro.

Al centro di trattative di mercato già nello scorso gennaio, il 30enne centrocampista croato non risulta essere nella lista degli incedibili. Quando quest’anno è mancato, alla sua assenza ha sopperito alla grande Hakan Calhanoglu, che si è reinventato nel ruolo di regista del centrocampo a cinque di Simone Inzaghi. E pare essere quella la strada su cui vuole insistere l’allenatore piacentino anche nella prossima stagione. Ragion per cui, per Brozovic la dirigenza meneghina è pronta a sedersi al tavolo delle trattative per discutere di una eventuale cessione.

È di questi giorni la notizia dell’importante offerta recapita all’entourage del calciatore da parte dell’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo: 18 milioni di euro per il cartellino all’Inter, 15 milioni netti a stagione per Brozovic. Il club nerazzurro vorrebbe arrivare a sfondare quota 20 milioni, mentre per quanto riguarda gli emolumenti del calciatore non ci sarebbero problemi di sorta. E si è parlato anche di un nuovo inserimento del Barcellona, a caccia di un regista. Come dicevamo, a gennaio Brozovic è stato trattato dai catalani nell’ambito di uno scambio con Franck Kessie, ma la trattativa non è andata in porto. Adesso, però, questo ritorno di fiamma non pare essere particolarmente bollente.

Barcellona-Brozovic, pista tiepida: ecco perché

Stando, infatti, alle ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, Brozovic sta attendendo un rilancio del Barcellona, ma in Catalogna non sembrano propensi a pareggiare le cifre che l’Al-Nassr offre per il cartellino. E, chiaramente, neanche per quanto riguarda l’ingaggio, ma di questo lo stesso giocatore è consapevole. Allo stato attuale, il Barça è sì a caccia di un regista, ma a cifre decisamente più contenute. Dunque, la voce sugli spagnoli sembra essere più un desiderio di Brozovic che una trattative reale e concreta. Che, nel frattempo, ha postato un’immagine enigmatica su Instagram. Questa, ad oggi, è la situazione e, chiaramente, non sono esclusi colpi di scena, come sempre nel calciomercato. Vi terremo aggiornati.