Brozovic via subito: spunta anche l’indizio social

Marcelo Brozovic è sempre più vicino all’addio all’Inter. Spunta anche l’indizio social, tutti gli aggiornamenti

Sono ore caldissime e già decisive in casa Inter per il possibile di Marcelo Brozovic. Potrebbe essere il centrocampista croato a sbloccare il mercato in entrata della società nerazzurra.

Come raccontato da Calciomercato.it, Brozovic sta aspettando un rilancio del Barcellona, ma il club blaugrana non sembra propenso a pareggiare le cifre che l’Al-Nassr ha offerto per il cartellino del giocatore. All’Inter è infatti arrivata una proposta di 18 milioni di euro per il trasferimento, con ben 15 milioni netti a stagione offerti al croato. Il big nerazzurro si avvicina così all’Arabia Saudita, dove potrebbe raggiungere l’ex Juventus Cristiano Ronaldo. Spunta anche l’indizio social.

Calciomercato Inter, indizio social di Brozovic: addio più vicino

Su ‘Instagram’, il centrocampista croato ha pubblicato una storia scrivendo “loading“. Il big nerazzurro sembra già in attesa del suo trasferimento nel club saudita.

Le offerte recapitate all’Inter ed al giocatore sono di fatto irrinunciabili e si va così verso l’addio da parte del senatore e anche capitano nerazzurro. L’eventuale cessione di Brozovic sbloccherà il mercato in entrata, a partire dal primo obiettivo a centrocampo rappresentato da Frattesi. Staremo a vedere.