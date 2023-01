CM.IT | Scambio Brozovic-Kessie, da gennaio a giugno: la situazione 

L’Inter è attesa dalla finale di Supercoppa contro il Milan, ma intanto sul mercato il club nerazzurro riflette su un possibile scambio tra Brozovic e Kessie col Barcellona

L’Inter è volata a Riyadh dove, mercoledì prossimo, affronterà i ‘cugini’ del Milan per la conquista della Supercoppa Italiana.

La squadra di Simone Inzaghi arriva all’appuntamento dopo la vittoria risicata ottenuta nell’ultimo turno di campionato contro il Verona di Zaffaroni: decisiva la rete in avvio di Lautaro Martinez. Complice la pesante sconfitta della Juventus di Allegri contro la capolista Napoli di Luciano Spalletti e il pareggio dei rossoneri a Lecce, i nerazzurri hanno rosicchiato punti importanti.

Adesso, tutta l’attenzione è rivolta al campo, ma il calciomercato in pieno svolgimento potrebbe portare a stravolgimenti importanti. Dalla Spagna, infatti, è rimbalzata la notizia di un possibile scambio col Barcellona tra Marcelo Brozovic e Franck Kessie. Un’operazione che avrebbe del clamoroso, ma non campata in aria per diversi motivi.

Brozovic-Kessie alla pari e con lo stesso ingaggio: Inter e Barcellona ragionano

Arrivato a parametro zero dal Milan, Kessie continua a trovare pochissimo spazio nel Barcellona di Xavi, vivendo una situazione complicata: non è propriamente uno dei preferiti in Catalogna. Brozovic, invece, sta patendo per i problemi fisici che lo attanagliano da diverse settimane e Calhanoglu lo sta sostituendo egregiamente nel ruolo di regista della squadra di Simone Inzaghi.

Secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, anche quest’ultima cosa è oggetto di valutazione. Di certo, il Barcellona è disposto a fare questo tipo di operazione alla pari, senza conguaglio a favore dei nerazzurri. L’ingaggio dei due è praticamente identico, 6.5 milioni di euro, ma i giocatori non hanno ancora espresso la loro opinione a riguardo. Tra i due ci sono quattro anni di differenza, a favore dell’ivoriano: 26 a 30. Ed entrambi appaiono sintonizzati sulle frequenze dei loro attuali club.

Siamo, dunque, lontani da una trattativa vera e propria, ma le parti ci stanno riflettendo con attenzione. E non è escluso che, se non dovesse concretizzarsi adesso, possa essere rimandato tutto a giugno. Dopo la Supercoppa ne sapremo di più, nel frattempo continueremo a tenere alta l’attenzione sull’asse Milano-Barcellona.