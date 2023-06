Rilancio per Brozovic: ora l’Inter traballa

Il futuro di Brozovic rischia di essere lontano dall’Inter; sul giocatore ci sono due squadre pronte a fare l’offerta giusta per i nerazzurri

Una stagione, nel complesso, positiva quella disputata dall’Inter; è vero i nerazzurri non hanno rispettato le aspettative in campionato ma il percorso nelle coppe è stato, semplicemente, straordinario. I ragazzi di Inzaghi hanno vinto la Coppa Italia contro la Fiorentina, la Supercoppa contro il Milan e se la sono giocata, fino all’ultimo pallone disponibile, in Champions League. Le difficoltà in campionato si possono giustificare anche per via di due assenze molto pesanti.

Stiamo parlando di Lukaku e Brozovic; entrambi hanno saltato diverse partite e questo ha impedito ad Inzaghi di avere alternative importanti nel corso di una stagione che ha visto i nerazzurri scendere in campo ogni tre giorni. Anche per il 2023-2024 il rischio di non poter contare su queste pedine è piuttosto alto; su Lukaku bisogna trovare la quadra con il Chelsea mentre il centrocampista rischia di salutare i nerazzurri.

In questa sessione estiva di mercato, l’Inter potrebbe perdere uno dei giocatori più importanti all’interno della rosa; Brozovic, infatti, è uno dei centrocampisti tatticamente più intelligenti che ci siano in Serie A ma anche a livello europeo. Il classe 1992 sa gestire tempi e ritmi di gioco e garantisce alla squadra quell’equilibrio fondamentale all’interno della partita. Il suo futuro, però, può essere lontano dalla Milano nerazzurra.

Brozovic può dire addio: Al-Nassr e Barcellona sul giocatore

Un giocatore come Brozovic fa gola a numerose squadre; come riporta Gianluca Di Marzio, il centrocampista sembra sempre più vicino a lasciare i nerazzurri. Sul croato è forte l’interesse dell’Al-Nassr che, dopo la prima offerta di quindici milioni, ha rilanciato a diciotto facendo capire quanto il club voglia arrivare al centrocampista nerazzurro. L’Inter, però, vorrebbe qualcosa in più a livello economico sapendo, probabilmente, anche le disponibilità economiche dell’Al-Nassr.

Su Brozovic, però, è forte anche l’interesse del Barcellona che sta cercando il sostituto di Busquets; il club spagnolo, sempre quanto riportato da Gianluca Di Marzio, è pronto a pareggiare l’offerta dell’Al-Nassr e offrire al giocatore un contratto di tre anni a sette milioni a stagione. E’ chiaro che il club arabo ha le possibilità economiche di offrire un contratto decisamente più ricco al centrocampista; la palla, ora, passa al giocatore che deve decidere se restare in Europa o andare a vivere una nuova esperienza. Il futuro di Brozovic, in ogni caso, sembra lontano dall’Inter; la sensazione è che molto presto scopriremo il futuro del centrocampista.