Coppa Italia nel segno del Toro: Lautaro Martinez ribalta la Fiorentina

L’Inter batte in rimonta la Fiorentina nella finale di coppa Italia grazie alla doppietta di Lautaro Martinez: non basta Nico Gonzalez ai viola

C’è la firma di Lautaro Martinez nella coppa Italia vinta dall’Inter. Il ‘Toro’ segna la doppietta che ribalta la Fiorentina e consente ad Inzaghi di alzare il secondo trofeo stagionale, il quarto da quando siede sulla panchina dei nerazzurri.

E dire che il match era partito come meglio non poteva per i viola che dopo appena tre minuti di gioco riescono a trovare il gol del vantaggio. Nico Gonzalez è il finalizzatore di un’azione nata da un lancia sbagliato di Acerbi e nella quale gli esterni dell’Inter (Dumfries e Dimarco) sono fuori posizione.

Il gol potrebbe rovinare la serata dell’Inter che invece cancella subito lo smacco subito e comincia a farsi vedere dalle parti di Terracciano. Lo fa con Dumfries in contropiede quando l’olandese non serve un liberissimo Dzeko. Poi entra in scena Lautaro Martinez: Milenkovic non sale lasciando in gioco il Toro che ha vita facile a siglare l’1-1. Dopo pochi minuti arriva anche un raddoppio con una splendida girata a volo dell’argentino: all’intervallo si va con l’Inter avanti 2-1.

Fiorentina-Inter 1-2: la coppa Italia nel segno del Toro

La squadra di Italiano nella ripresa prova a recuperare il gol dello svantaggio ma non riesce mai a farsi realmente pericolosa dalle parti di Handanovic. Inzaghi mette fuori l’ammonito Bastoni, poi lancia nella mischia Lukaku al posto di un furioso Dzeko (battibecco con il tecnico).

Nei minuti finali, la Fiorentina prova a occupare la metà campo avversaria, lasciando campo ai contropiede dell’Inter. Ci provano Gosens e Barella senza fortuna, poi tocca ad Handanovic blindare il risultato con una super parata su Nico Gonzalez. I minuti finali sono in continuo ribaltamento di fronte con il risultato però che non cambia più: vince l’Inter, la coppa Italia è sua, nel segno del toro.

FIORENTINA-INTER 1-2: 3′ Nico Gonzalez (F), 29′ e 37′ Lautaro Martinez (I)