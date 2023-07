CM.IT | Sarri vuole Bonucci: sfida con la Fiorentina e nodo buonuscita

Bonucci è alla ricerca di una nuova squadra, Maurizio Sarri lo vuole portare a Roma e sfida la Fiorentina: le ultime di Calciomercato.it

La Juventus ha comunicato a Bonucci che non rientra nel progetto tecnico di Massimiliano Allegri e che, per questo, dovrà trovarsi una nuova squadra. Il suo entourage si è mosso in maniera tempestiva e nella serata di ieri ha registrato un doppio interesse.

Secondo quanto appreso dalla redazione di Calciomercato.it, Lazio e Fiorentina si sono dimostrate interessate al centrale bianconero e hanno iniziato a prendere le misure per completare l’operazione. In particolare, è Maurizio Sarri che ha chiesto alla dirigenza biancoceleste di avere l’ormai ex capitano della Juve per formare la coppia Bonucci-Romagnoli per la difesa.



Claudio Lotito è già in contatto con Lucci, agente del difensore della Nazionale, per riuscire a trovare un’intesa. La richiesta dell’entourage del giocatore è di un biennale da 2/3 milioni a stagione, ma il nodo maggiore è legato alla buonuscita da ottenere dalla Juventus. Una situazione in divenire, ma che al momento vede la Lazio in vantaggio per arrivare a Leonardo Bonucci.