DIRETTA | Calciomercato, tutte le news e le trattative di martedì 25 luglio

Le ultime notizie di calciomercato in Serie A, le operazioni di Juventus, Inter, Milan e non solo: tutte le trattative di martedì 25 luglio

Inzaghi vuole al più presto un portiere titolare per la sua Inter, con il club nerazzurro che accelera per Sommer. Marotta e Ausilio, che non hanno seguito la squadra per la tournée in Giappone, contano di chiudere entro questa settimana l’ingaggio del nazionale svizzero in forza al Bayern Monaco. Il Milan in chiusura nel reparto offensivo per Chukwueze, mentre il club rossonero lavora anche in uscita per piazzare gli esuberi Rebic, Ballo Touré e Origi. La Juventus ha individuato in Kessie il rinforzo ideale per il centrocampo di Allegri e aspetta l’offerta di Paris Saint-Germain o Real Madrid per Vlahovic prima di piazzare l’affondo decisivo per Lukaku.

LIVE

08:41 Lukaku vuole solo la Juve Romelu Lukaku vuole solo la Juventus e rifiuta il rilancio dall’Arabia Saudita: 100 milioni per tre stagioni. Il club bianconero però è bloccato da Vlahovic: Giuntoli attende l’offerta “irrinunciabile” per il centravanti serbo prima di piazzare l’affondo decisivo per il belga ex Inter.