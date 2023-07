Lukaku attende l’accordo: il belga lancia una frecciatina

Romelu Lukaku attendere ancora di conoscere la propria strada. La prossima tappa della carriera del belga è ancora da definire mentre arriva un messaggino social

È la lunga e calda estate di Romelu Lukaku, centravanti belga ancora in cerca di squadra dopo il suo prestito annuale all’Inter. Il belga e i nerazzurri si sono quindi allontanati sempre di più col centravanti che rischia di trovarsi col cerino in mano e due opzioni principali: la Juventus, e quel flirt che ha fatto tanto parlare, e l’Arabia Saudita remunerativa ma poco affascinante.

Una pista quella esotica che potrebbe diventare intrigante solo nel caso in cui Lukaku non trovasse un ingaggio importante in Europa. Ed a tal proposito arrivano smentite sulle voci di un interessamento per il belga da parte del Galatasaray per sostituire Icardi.

Rumors messi prontamente a tacere e che riportano ancora la Juventus al centro del villaggio. La strada per il compimento del destino di Big Rom è quindi ancora tutta da esplorare in maniera definitiva con la Juventus e l’Arabia Saudita ancora in auge. L’enigma andrà risolto mentre arrivano frecciatine e messaggi social da parte dello stesso Lukaku.

Calciomercato Juventus e Inter, Lukaku lancia un messaggio social: la citazione su Instagram

Lukaku, che è in trepidante attesa di rimettersi in gioco, ha affidato alla bio di Instagram un messaggino velato che non poteva di certo passare inosservato.

Il gigante belga ha cambiato la sua bio rilanciando un estratto del brano How’s it Goin’ Down del rapper americano DMX: “Il rispetto non è previsto ma è dato, perché è reale. Essere trascurati è la norma, aspettalo l’accordo…”.

Una frase che se estrapolata in questo modo può ricondurre inevitabilmente anche al calciomercato, come anche le frecciatine dell’ultimo periodo sempre rilasciate a mezzo social.

Ad ogni modo la situazione resta da sbloccare, col Chelsea che vorrebbe liberarsene monetizzando e Lukaku che vorrebbe una chance importante. Sullo sfondo oltre alla Juventus la solita Arabia.