Lukaku, arriva la smentita: solo fake news | ESCLUSIVO

L’attaccante belga è rientrato al Chelsea dopo il prestito all’Inter e lavora per trovare una nuova sistemazione

La rottura improvvisa delle trattative con l’Inter ha rimesso in discussione il futuro di Romelu Lukaku. Il club nerazzurro, dopo aver scoperto saputo dei dialoghi portati avanti dal centravanti belga con altri club italiani, si è sentito ‘tradito’ ed ha deciso di chiudere una volta per tutte al ritorno dell’ex attaccante a Milano.

Oltre alla Juventus, che vede in Big Rom il sostituto ideale per il reparto avanzato di Massimiliano Allegri in caso di partenza Dusan Vlahovic, su Lukaku rimane forte la concorrenza da parte dell’Arabia Saudita, pronta a convincere il ragazzo con un’offerta per l’ingaggio da capogiro. Una pista, quest’ultima, che potrebbe diventare concreta solamente nel caso in cui l’attaccante non riuscisse a trovare dei progetti importanti in Europa. Nei giorni scorsi, invece, in Turchia si erano sparse delle voci riguardanti circa l’interesse nei suoi confronti del Galatasaray per averlo in prestito dal Chelsea.

Il club turco, che ha appena riscattato Mauro Icardi dal Paris Saint Germain per 10 milioni dopo l’ottimo rendimento della passata stagione, potrebbe concedere al ragazzo subito un prestito per tornare in Argentina e stare al fianco della moglie Wanda Nara in un momento della loro vita piuttosto delicato. Un addio che porterebbe la società con sede a Istanbul a rituffarsi immediatamente sul mercato alla ricerca di un nuovo numero nove.

❌ Smentite le voci di un interessamento del #Galatasaray per Romelu #Lukaku per rimpiazzare Mauro #Icardi: solo fake news @calciomercatoit — Maurizio Russo (@maugirzio_russo) July 24, 2023

Calciomercato, smentita la pista Galatasaray per Lukaku

A tal proposito, secondo le ultime informazioni raccolte da Calciomercato.it, non vi sarebbe nulla di vero rispetto alle ultime indiscrezioni tra Romelu Lukaku e il Galatasaray.

Nonostante il possibile ritorno in Argentina di Icardi a titolo temporaneo, il Galatasaray ad oggi non ha mai realmente trattato l’acquisto di Romelu Lukaku, sia per il prestito che per l’acquisto a titolo definitivo. Una smentita netta che fa tornare in corsa le principali pretendenti sul centravanti belga, vale a dire la Juventus del ds Cristiano Giuntoli e l’Arabia Saudita, che non ha mai abbandonato l’idea di convincere l’ex Inter a lasciare l’Europa.