Portiere Inter: “Nessuna offerta, il club ne vuole altri due”

Inter, continua il rebus portiere: “Il club non ha formulato offerte, vuole altri due estremi difensori”

In casa Inter continua a tenere banco la questione portiere. Andre Onana è stato ceduto al Manchester United e, con Samir Handanovic che ha detto addio al club, la società nerazzurra è a caccia di due nuovi estremi difensori.

Il nome più chiacchierato è quello di Yann Sommer, estremo difensore svizzero in forza al Bayern Monaco. Vi abbiamo raccontato come i bavaresi stiano pensando ad un sostituto: piace molto Raya del Brentford, che ha però formulato richieste molto alte, almeno ai club di Premier League. L’elvetico resta comunque il grande obiettivo. E dell’argomento portiere Inter ha parlato anche Fabrizio Biasin, intervenuto in diretta a TV PLAY. “L’Inter ha un accordo con Sommer, il Bayern deve risolvere i suoi problemi di porta. E’ comunque una semi-certezza che dovrebbe chiudersi nei prossimi giorni”.

Inter, Biasin: “Nessuna offerta per Audero: il club vuole Sommer e Trubin”

Il giornalista di ‘Libero’ ha sottolineato inoltre come il club nerazzurro non abbia formulato offerte per Emil Audero della Sampdoria: “Non sono mai state fatte offerte per Audero, al momento è una possibilità molto sponsorizzata dal suo agente”.

L’intenzione dei nerazzurri è dunque quella di acquistare Sommer e il giovane ucraino Trubin: “L’intenzione è fare la coppia Sommer più Trubin ma costa tanto perché lo Shakhtar Donetsk chiede 30 milioni di euro – sottolinea Biasin – Il giocatore però va in scadenza l’anno prossimo ed è probabile che a fine mercato possono scendere il prezzo. Se non ci sarà l’incastro per Trubin, solo allora potrebbe andare su Audero”.

In merito agli altri affari: “Per la difesa l’Inter aveva quasi preso Azipilicueta che però ha scelto di tornare in Spagna e ora deve trovare un’alternativa con caratteristiche precise. Chalobah è un nome che gira da molto tempo, ma non è il prescelto. L’Inter vuole prima chiudere il portiere e poi l’attaccante. Con Morata ha un accordo col giocatore sull’ingaggio ma c’è un problema con l’Atletico Madrid che vuole 20 milioni. Una cifra che l’Inter non vuole spendere, avrebbe fatto un sacrificio economico solo per Lukaku, ma se non si abbassa la richiesta andrà su altre piste”.