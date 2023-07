Erede Lukaku, proposto Sorloth: la risposta dell’Inter | ESCLUSIVO

Il mancato ritorno di Lukaku, seguito ora dalla Juventus, stravolge il mercato dell’Inter. Serve un bomber a Inzaghi: proposto Sorloth

E’ la notizia del giorno: l’Inter ha ritirato l’offerta fatta al Chelsea per Romelu Lukaku. Il club nerazzurro non ha digerito l’atteggiamento del centravanti belga e del suo avvocato Ledure e meno ancora le voci sulla trattativa con la Juventus.

Nella conferenza stampa di apertura del ritiro estivo, mister Inzaghi sembrava molto fiducioso sul ritorno di Lukaku, per fare coppia con Lautaro Martinez. Adesso, invece, Marotta e Ausilio sono chiamati a trovare una valida alternativa per provare a dare l’assalto allo scudetto e provare a ripetersi in Champions League. In poche ore, si sono già fatti tanti nomi: da quelli di Taremi del Porto e Balogun dell’Arsenal, seguiti già prima del colpo di scena Lukaku, passando per Morata dell’Atletico Madrid e Scamacca del West Ham fino ad arrivare a Sesko, appena approdato al Lipsia dal Salisburgo.

In merito a quest’ultima pista, non ci sono conferme ma, secondo le informazioni raccolte da Calciomercato.it, intermediari vicini al club tedesco hanno subito proposto Alexander Sorloth, 27enne attaccante norvegese accostato nelle scorse settimane al Milan e tornato dal prestito alla Real Sociedad. Il club basco vorrebbe riprenderlo, ma per ora non si è spinta altre l’offerta da 8 milioni di euro più 2 di bonus, a fronte dei 15 milioni chiesti dal Lipsia. Dal canto suo, tuttavia, l’Inter non sembra interessata al profilo dell’ex Crystal Palace, giudicato non all’altezza di una squadra che punta in alto.